Diritti Tv: Dazn verso la fumata bianca, a Sky solo 3 partite

Dopo l’assegnazione per il mercato statunitense, tra 5 giorni scadrà anche il bando italiano delle offerte tv per la Serie A. Domani – scrive calciomercato.com – è attesa la fumata bianca definitiva. L’Assemblea della Lega Serie A, salvo sorprese, assegnerà a DAZN e Tim i diritti per le 10 partite a settimana del campionato italiano. Sky dovrebbe aggiudicarsi l pacchetto B: 3 partite in co-esclusiva (quindi trasmesse anche su Dazn). Per il sì servono 14 voti. Al momento i favorevoli sono 11: Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Verona, Fiorentina, Parma, Udinese e Torino. Con Bologna e Roma (e il pacchetto B a Sky), si arriva a 13, Il voto mancante potrebbe uscire tra Cagliari, Spezia e Benevento. DAZN, quindi, verso la vittoria, con Sky che si accontenterà delle 3 partite settimanali.

