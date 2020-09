Basile: “Stadio? Commisso sta velocizzando l’agenda politica. E.L. soltanto l’inizio”

Massimo Basile, direttamente da New York, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Il progetto della Fiorentina è quello di rendere la zona di campo di Marte più bella ed ancor più centrale nel panorama fiorentino. La permanenza di Commisso a Firenze sta velocizzando l’agenda politica. Mi aspetto incontri importanti e decisivi già da domenica. Questione Stadio? Commisso vuole leggere bene le carte relative all’emendamento sblocca-stadi e capire quali sono i margini d’azione sul Franchi. Rocco vuole andare in Europa League soltanto come prima tappa in un percorso a lungo termine che culminerà con un trofeo. Mi è piaciuto molto su Milenkovic, il difensore serbo resta. La Fiorentina è una società forte. L’esordio di domani? Mi aspetto una Fiorentina meno difensiva rispetto alla passata stagione. Come confessato da Iachini ci sarà una maggiore ricerca della qualità, soprattutto a centrocampo.