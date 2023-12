A pochi giorni da Fiorentina-Verona 1-0, il tecnico dell'Hellas Marco Baroni si è ripresentato in sala stampa per parlare del prossimo match dei gialloblu contro il Cagliari. E non è mancato un riferimento alla sfida del Franchi, da cui il Verona spera di ripartire almeno sul piano della prestazione. Così il mister scaligero: