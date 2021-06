Bargiggia: “Gattuso e lo scontro con Commisso jr. Mendes no ma Moggi sì?”

Il giornalista muove nuove critiche alla Fiorentina e difende Gattuso: "Ha chiesto Hysaj, Politano e Oliveira, ma il club non l'ha accontentato"

"Quando il tecnico calabrese ha chiesto Hysaj prima e Politano poi ha ricevuto un secco no dalla dirigenza viola. Poi ha chiesto Olivera: il cartellino del calciatore era valutato circa 20 milioni, mentre la società di Comisso aveva offerto solo 10 milioni. A quel punto Gattuso ha fatto delle indagini e si è scontrato con il figlio di Commisso, Joseph - tipo molto esuberante -, il quale ha detto al tecnico di non avere mercato e di doversi accontentare. La Fiorentina, tra pochi giorni, chiuderà l’accordo con Nico Gonzalez. Tra l’altro questa trattativa non è stata fatta con l’agente del calciatore, ma con Paolo Cosentino ed Alessandro Moggi".