Bargiggia attacca Commisso: “Altro che idee e lungimiranza, roba da Borgorosso”

La sconfitta interna con il Benevento ha già lasciato alcuni strascichi e dubbi sul valore della rosa viola. Il ritorno di Cesare Prandelli per ora non ha portato i frutti sperati, ma come scrive su Twitter il giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia, quello di oggi era un disastro annunciato: “Pensavo che Commisso portasse idee nuove e lungimiranza. Ma ingaggiare Prandelli che ha smesso di essere un allenatore vero dopo l’ultimo Mondiale in Azzurro è roba da presidente del Borgorosso!” ha scritto. Un’accusa da… cartellino rosso, ma che rispecchia il caotico momento viola.

CRAVERO: “IL RISULTATO DI OGGI RIVALUTA IL LAVORO DI IACHINI?”