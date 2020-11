Cravero: “Il risultato di oggi rivaluta il lavoro di Iachini?”

Nel post partita di Fiorentina-Benevento, Roberto Cravero, al commento tecnico su Dazn direttamente dal Franchi, ha detto la sua sul match dei viola:

Mi faccio una domanda: con questo risultato viene rivalutato il lavoro di Beppe Iachini? Le difficoltà che ha la Fiorentina non sono quelle relative al cambio in panchina, ma non conosciamo il vero rapporto che c’era tra allenatore, società e giocatori. Parma? Quella di oggi è stata una delle Fiorentina più brutte dell’anno. Il migliore oggi è stato Inzaghi, che nel primo tempo ha curato esclusivamente la fase difensiva, poi ha deciso di attaccare inserendo Improta e Insigne ed ha avuto ragione, per tornare a difendersi e ripartire in contropiede: il Benevento ha meritato assolutamente di portare a casa i tre punti.