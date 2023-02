Barcellona, che scandalo! Pagato il vice presidente del Comitato arbitrale

Uno scandalo che rischia di assumere proporzioni enormi si abbatte sul Barcellona . Per tre anni, tra il 2016 e il 2018, il club catalano avrebbe pagato quasi 1,4 milioni di euro a una società privata riferibile a José María Enríquez Negreira , che all'epoca dei fatti era il vice presidente del Comitato tecnico degli arbitri. A confermarlo lo stesso Negreira, che è stato arbitro per 13 stagioni nella massima categoria spagnola e poi è diventato direttore del collegio arbitrale catalano.

La risposta del Barcellona

Il club blaugrana non ha smentito che questo tipo di rapporto sia esistito. Ma ha voluto specificarne la natura, spiegando di avere ricevuto dei rapporti arbitrali richiesti e di poterli presentare in qualsiasi momento davanti a un tribunale. Insomma, ha voluto spiegare che il lavoro pagato è stato fatto, provando a smontare l'accusa di corruzione. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, l'ex direttore degli sport professionistici del club catalano, Albert Soler, e Òscar Grau, l'ex amministratore delegato della società, hanno testimoniato nel caso. Secondo il verbale dell'Agenzia delle Entrate, non è stato fornito alcun documento comprovante l'esistenza di un rapporto commerciale, nonostante i pagamenti siano stati effettuati.