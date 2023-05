Bando per i diritti TV della Serie A: torna l’ipotesi di una partita in chiaro

È in via di definizione la composizione del bando per i diritti tv del campionato per i prossimi anni: i pacchetti dovrebbero essere otto ciascuno con opzioni su base triennale, quadriennale o quinquennale,

Rispunta l’ipotesi di una partita in chiaro per la Serie A. Questo quanto scritto oggi dal portale Calcio e Finanza, il quale afferma che è in via di definizione infatti la composizione del bando per i diritti tv del campionato per i prossimi anni: in attesa dell’approvazione definitiva attesa nell’assemblea convocata per il prossimo 16 maggio, i pacchetti dovrebbero essere otto, ciascuno con opzioni su base triennale, quadriennale o quinquennale, come concesso dal recente cambio di normativa della Legge Melandri approvata dal Parlamento. I diritti tv potrebbero, quindi, essere venduti per tre, quattro o cinque anni, in base a quale ipotesi sarà più conveniente per la Lega Serie A e i club.