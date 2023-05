Diritti tv, slitta al 16 maggio l’ok al bando. Fiorentina e Udinese contrarie

L’assemblea che dovrà approvare il bando per i diritti tv del prossimo ciclo slitta al 16 maggio. Nell’appuntamento di ieri i club hanno dato un assenso di massima alla modalità di composizione degli otto pacchetti declinati su base triennale, quadriennale e quinquennale. L'obiettivo della Lega è incassare almeno un miliardo dai broadcaster, grazie alla grande flessibilità e alle molteplici configurazioni proposte: un modo per dare possibilità a tanti soggetti diversi e provare a richiamarne di nuovi, Amazon su tutti.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il rinvio è dipeso dalla necessità di una modifica allo statuto che permetta la cessione dei diritti d’archivio della stagione corrente (si intendono quella in corso e la passata) in maniera centralizzata e non più individuale. Altro aspetto che mira a valorizzare il prodotto e da cui la Lega vorrebbe ricavare tra il 3 e l’8% della cifra totale. Nella votazione informale che doveva testate l’umore dei club sul punto c’è stata quasi totale uniformità, con il voto contrario delle sole Fiorentina e Udinese.