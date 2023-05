Bandecchi si scusa, ma la FIGC apre un fascicolo dopo le accuse a Gravina

"Con tutto il rispetto per il Presidente penso che debba cambiare spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua".Queste erano le parole di Stefano Bandecchi, presidente della Ternana sul caso Juventus e le parole di Gravina. Il suo intervento ha lasciato il segno. Infatti, la FIGC ha aperto un fascicolo su di lui dopo l'attacco al Presidente della FIGC e alla Juventus. "Intendo precisare di non aver mai avuto intenzione di offendere il presidente federale Gabriele Gravina, rinnovando nel contempo la totale stima verso il suo operato". Queste le scuse arrivate oggi da Bandecchi.