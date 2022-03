Baiano: “Italiano ha dovuto ricominciare da zero. Non so quanto resterà”

L'ex attaccante viola: "Piatek sta segnando, ma nel gioco la Fiorentina è tornata indietro di 6 mesi"

"Bisogna sempre capire da dove uno parte e la Fiorentina negli ultimi anni era stata una catastrofe. Quest'anno stiamo cercando di costruire qualcosa di importante, poi a gennaio è andato via il capocannoniere della Serie A. E' vero che Piatek sta segnando con continuità, ma hai perso un giocatore fondamentale. Un allenatore a cui cambia il centravanti a gennaio deve ripartire da zero. Nello sviluppo del gioco siamo tornati indietro di 6 mesi, la Fiorentina ha bisogno di un attaccante che sa giocare anche fuori area ma il polacco su quello fa fatica. Mi sarebbe piaciuto vedere Vlahovic fino a fine campionato ma nel calcio di oggi le società pensano prima al bilancio e poi al campo. Quanto durerà Italiano a Firenze? Poco. Lui, come tutti gli allenatori, è ambizioso e quando fa bene vuole alzare l'asticella. Se la società non ti sta dietro, prendi altre strade".