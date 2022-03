FOTO – Castrovilli a Palazzo Vecchio con la sua Rachele, ecco perchè

I due futuri sposi hanno firmato le pubblicazioni di matrimonio in Comune

Lunedì mattina a Palazzo Vecchio per Gaetano Castrovilli all'indomani di Fiorentina-Verona. Niente a che vedere con la squadra viola o con la presentazione del progetto nuovo Franchi che andrà in scena stasera in quella sede. La motivazione è prettamente personale: il numero 10 viola si è recato infatti in Comune con la compagna Rachele Risaliti per firmare le pubblicazioni di matrimonio, dopo aver già fatto quelle in chiesa. Ecco la foto tratta da instagram.