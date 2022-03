Torreira carica: “Nel calcio le scuse non funzionano, lavorare il doppio”

Lucas Torreira è uno dei leader della Fiorentina di Italiano. In campo e nel trovare le parole giuste per suonare la carica

Lucas Torreira è uno dei leader della Fiorentina di Italiano. Non soltanto in campo, ma anche nel trovare le parole giuste per spronare il gruppo viola, specie nei momenti di difficoltà. Il pareggio di oggi col Verona non fa eccezione. Ecco quanto scritto dall'uruguagio su Instagram: