Baiano: “Fiorentina incapace di reagire, il Verona l’avversario peggiore”

L'ex attaccante gigliato dice la sua in vista del decisivo match contro il Verona

"Salvezza? Sono convinto che la nave Fiorentina riuscirà ad arrivare in porto, seppur con difficoltà. In questo momento avere 5 punti di vantaggio sul Cagliari non è poco, nonostante il calendario. Quello che preoccupa però è che nei momenti di difficoltà la reazione della squadra non arriva mai. A volte sembriamo giocare per il pareggio e quando questo risultato svanisce la partita è terminata. Il Verona sarà un avversario temibile per diversi motivi. È già salvo e gioca con una tranquillità assoluta, inoltre il calcio di Juric è simile a quello di Gasperini. Aggressivo, energico e a tutto campo, proprio il tipo di partite che la Fiorentina subisce. Nella rosa Viola non ci sono giocatori capaci di cambiare passo."