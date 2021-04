Lirola-Marsiglia, Sampaoli preme: “Spero rimanga, ma non dipende da noi”

Il tecnico del Marsiglia passa la palla al suo club che proverà a rinegoziare la cifra del riscatto con la Fiorentina

Dopo la doppietta segnata nell'ultima gara di campionato, Pol Lirola è finito al centro dell'attenzione in Francia. L'esterno di proprietà della Fiorentina è in prestito al Marsiglia che ha un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Nel dopo partita il giocatore spagnolo ha espresso la volontà di rimanere all'OM e una sponda fertile l'ha trovata dal tecnico Jorge Sampaoli: "Spero che possa restare con noi. Ma non dipende dai nostri desideri, dovete chiedere alla società" ha detto l'allenatore tirando in ballo il club. Che dal canto suo ha già fatto sapere di non poter pagare la cifra pattuita a gennaio e di voler rinegoziare il riscatto. La Fiorentina che farà?