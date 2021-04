Carnevali attacca le big: “Ci hanno preso in giro. Così si uccide la Serie A”

Il dirigente del Sassuolo prende posizione contro Juventus, Inter e Milan che sono tra i club fondatori del progetto Superlega

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali prende posizione sul tema Superlega che agita la Serie A e non soltanto: "Oggi pomeriggio abbiamo una riunione in Lega dove spero che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per Superlega. Quello che ascoltiamo in queste ore sono pensieri che a noi non piacciono. Chi aderisce a questo progetto ha una grande responsabilità perché rischia di uccidere il nostro campionato. Abbiamo perso tempo dietro agli studi per aderire ai fondi ma oggi scopriamo che c'era un altro progetto che stava nascendo. Siamo stati presi anche in giro, chi comanda le società che hanno aderito alla Superlega dovrebbe anche essere più onesto" l'affondo di Carnevali a Radio Rai. "Senza le grandi il nostro campionato perderebbe l'interesse sotto tutti gli aspetti. Ci sarebbero investimenti inferiori, anche gli stessi calciatori ne risentirebbero. Si rischia di rovinare un qualcosa che è stato costruito nel corso degli anni e si darebbe vita a tante battaglie legali che non finirebbero mai".