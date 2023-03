Baby bomber Battimelli. Ds Foggia: “Fiorentina lo voleva, l’abbiamo tenuto”

Il giovane sostenne un provino con la Fiorentina. Adesso ha esordito in Serie C

Risale a pochi giorni fa l'esordio tra i professionisti del giovanissimo Giuseppe Battimelli, centravanti classe 2005 di proprietà del Foggia. Il giocatore ha debuttato in Serie C nella gara contro l'Avellino. E qualcuno ricorderà che nei mesi scorsi, per la precisione a dicembre, il giovane attaccante era stato qualche giorno in prova alla Fiorentina. Anche di questo ha parlato il ds del Foggia Piergiuseppe Sapio, durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri. Queste le sue parole su Battimelli: