B. Galli: “De Ligt? Sopravvalutato. La Juve ha fatto bene a venderlo”

Sul calciomercato di oggi: "La Lega sta cercando di far si che le società non possano fare spese al di là della loro portata. Comprare un giocatore 80 milioni secondo me è pazzia"

"Non ci sono tanti difensori forti in giro. Credo che la Juve abbia fatto bene a vendere De Ligt, per me è sopravvalutato. Anche in Spagna hanno smesso di pagare tanto, si bada finalmente al bilancio. La Lega sta cercando di far si che le società non possano fare spese al di là della loro portata. Comprare un giocatore 80 milioni secondo me è pazzia, come pagare 12 milioni di ingaggio. Credo che finalmente le società cominceranno a diminuire certi ingaggi."