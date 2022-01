Ausl Bologna annuncia: “Difficile che si giochi la partita contro l’Inter”

Il direttore dell'Ausl di Bologna ha parlato della possibilità di rimandare anche la partita dei rossoblù contro l'Inter in programma domani

Secondo quanto detto dal direttore dell'Ausl di Bologna Bordon, vicina al rinvio anche la partita in programma domani alle 12:30 tra Bologna e Inter. Il diretto infatti spiega come nei rossoblù sia presente un focolaio di Covid-19 con ben 8 giocatori positivi e in isolamento.