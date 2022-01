Jacobelli: “Torino, fai come la Fiorentina e muovi veloce. Ikoné signor rinforzo”

Il giornalista: "Sul mercato non è vero che chi si muove all’ultimo momento fa i migliori affari. Certo, a volte succede. A volte"

Xavier Jacobelli , direttore di Tuttosport, ha parlato anche del mercato viola nel corso dell'intervista rilasciata a torinogranata.it. Queste le sue dichiarazioni: "Al Torino servono un difensore, un centrocampista e un attaccante, ma serve che queste operazioni non vengano concluse all’ultimo minuto perché altrimenti tutto questo comporterebbe problemi e non aiuti per Ivan Juric".

Jacobelli prosegue: "Abbiamo due esempi sotto gli occhi: la Fiorentina ha preso Ikone addirittura prima di Natale e l’Atalanta Boga. Quest'ultima si è portata avanti con il lavoro e Ikone, che è un signor rinforzo per la Fiorentina, è già a disposizione di Italiano. Ho usato questi due esempi per sottolineare come sul mercato non è vero che chi si muove all’ultimo momento fa i migliori affari. Certo, a volte succede. A volte, ma è l’eccezione che conferma la regola".