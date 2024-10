Chi si ricorda di Axel Tuanzebe? L'ex difensore del Napoli esordì con la squadra allora allenata da Luciano Spalletti proprio contro la Fiorentina, in un match di Coppa Italia terminato 2-5 per i viola. In quella partita il difensore inglese fu uno dei peggiori in campo, tanto che collezionò solamente 10 minuti in Serie A con la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il classe 1997 inglese ora all'Ipswich Town, si è tagliato mentre stava lavando un bicchiere: i frammenti dell'oggetto gli hanno reciso il dito, rischiando di causargli un'amputazione. Il peggio è stato evitato soltanto grazie al tempestivo soccorso di medici e infermieri, prontamente allertati dallo stesso Tuanzebe. Imprevisto che lo terrà però lontano dai campi per un po'.