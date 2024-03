Aquilani vince e si avvicina ai play-off. Ma il Pisa rimane in silenzio stampa

Alberto Aquilani sembra aver trovato stabilità alla guida del suo Pisa. La fondamentale vittoria sul campo del Cittadella vale il meno 2 dalla zona play-off [LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA]. In una stagione, la sua prima da professionista, in cui la sua squadra è stata spesso vicina ai play-out. Ma nonostante tutto la società rimane in silenzio stampa, come accade da un mese a questa parte. Anche se il presidente Corrado ha indetto una conferenza nella prossima settimana, fonte Tuttomercatoweb.com