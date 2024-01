Anche Rakitic saluta e va in Arabia: lo stipendio è da urlo. Le cifre

Alcuni campioni farebbero carte false per tornare in Europa dopo soli sei mesi, ma Rakitic è pronto a sbarcare in Arabia

Nonostante ci sia già chi fa di tutto per tornare in Europa (vedi Henderson), l'Arabia continua a tentare i calciatori europei. L'ultimo, in ordine di tempo, ormai pronto a sbarcare nel campionato saudita è Ivan Rakitic. Il calciatore è, infatti, ormai prossimo a lasciare il Siviglia per trasferirsi all'Al Shabab.