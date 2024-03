Ancelotti, che stangata! La procura chiede 4 anni di carcere per frode

Dalla Spagna arrivano brutte notizie per Carlo Ancelotti: La procura di Madrid ha chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere per frode fiscale

La Procura spagnola chiede quattro anni e nove mesi di reclusione a Carlo Ancelotti per frode fiscale. Lo si legge in un comunicato stampa dove la procura della regione di Madrid precisa che l'allenatore del Real è accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli anni 2014 e 2015 omettendo di dichiarare il suo reddito derivante dai diritti di immagine. (ANSA)