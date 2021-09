Amerini: “Da Pulgar a Torreira salto di qualità. Ottimista per Bergamo”

L'ex viola elogia il lavoro di Italiano e dice: "E' il momento migliore per affrontare l'Atalanta"

"Questo è il momento migliore per affrontare l’Atalanta perchè non è ancora al top mentre la Fiorentina l’ho vista brillante. Italiano ha già dato una fisionomia diversa alla squadra, una fisionomia di cui Firenze aveva bisogno, una mentalità più propositiva e bella da vedere. A Bergamo sarà un test importante, la Fiorentina può fare risultato. Torreira? E' il giocatore che era mancato negli ultimi anni, il metronomo che deve dettare il gioco anche se devo dire che in questo avvio di stagione si è visto un Pulgar rigenerato, ma Torreira può far fare il salto di qualità. La rosa viola? Davanti manca qualcosa".