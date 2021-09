Venuti: “Con Odriozola me la lotterò. Biraghi? Quest’anno sono tutti capitani”

Lorenzo Venuti ha parlato di cosa significhi per lui giocare per la Fiorentina e dell'accoglienze ai nuovi arrivati in casa viola

Redazione VN

Il terzino della Fiorentina, Lorenzo Venuti, è stato intervistato durante il Pentasport di Radio Bruno sulla Fiorentina e cosa è per lui giocare in questa squadra. Ha iniziato dicendo: "Dopo la sconfitta della Roma, abbiamo comunque visto un'identità della squadra, che eravamo uniti e che siamo andati in campo con delle idee".

Sulla partita di sabato: "L'Atalanta è una grande squadra. Ha dimostrato di essere una big. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma noi arriveremo molto concentrati".

Poi ha proseguito su cosa significa per lui giocare per la Fiorentina: "Essere di Firenze e giocare nella Fiorentina so perfettamente che è complicato, però ho molta gente dalla mia parte e son felice. La vivo serenamente e questo mi sprona a dare di più".

Sui nuovi arrivi: "A me fa piacere andare ad accogliere i nuovi. Però cercare di spiegargli le cose base mi piace. Sono contento di parlare loro della Fiorentina e di Firenze. Con Odriozola me la lotterò, so che arriva dal Real Madrid, ma lavorando bene farò di tutto per lottare per il posto da titolare".

Sulla scelta del capitano: "Cristiano (Biraghi, ndr) è una bravissima persone che da sempre tutto. Quest'anno però sembra che tutti facciano i capitani, perché ognuno ha delle responsabilità sia all'interno che fuori dal campo. Ovviamente sarei onorato di indossare la fascia da capitano e se mi dovesse capitare sarebbe un'emozione incredibile".

GERMOGLI PH 1 SETTEMBRE 2021 FIRENZE HOTEL EXCELSIOR PRESENTAZIONE DEL NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA ODRIOZOLA NELLA FOTO