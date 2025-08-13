Vlahovic prima sbaglia e poi segna: pioggia di fischi e schermaglie coi tifosi

Tra i protagonisti in campo - e non in positivo - anche quel Dusan Vlahovic che è nel mirino dei tifosi bianconeri perché reo di non voler rinnovare il contratto. Sembra ripetersi, stavolta ai danni della Torino bianconera, quanto vissuto a Firenze nel 2022. Quando, a 18 mesi dalla scadenza con la Fiorentina, rifiutò il rinnovo e accettò l’offerta della Juve: contratto di quattro anni e mezzo a 8 milioni netti più bonus. Ora, a dodici mesi dalla scadenza con i bianconeri, il serbo guadagna quasi 2 milioni lordi al mese, ma non vuole rinnovare. Nonostante sia quasi un separato in casa, Tudor lo ha schierato titolare nell'amichevole odierna con l'Under 23 bianconera. E in campo non sono mancate le occasioni di tensione da e verso gli spalti.