Si sta giocando il tradizionale appuntamento estivo in casa Juventus. La squadra di Tudor affronta la Next Gen guidata da Massimo Brambilla. Un'amichevole estiva che si disputa ogni anno prima dell'inizio del campionato, con appuntamento all'Allianz Stadium.
i dolori di dusan
Vlahovic prima sbaglia e poi segna: pioggia di fischi e schermaglie coi tifosi
Tra i protagonisti in campo - e non in positivo - anche quel Dusan Vlahovic che è nel mirino dei tifosi bianconeri perché reo di non voler rinnovare il contratto. Sembra ripetersi, stavolta ai danni della Torino bianconera, quanto vissuto a Firenze nel 2022. Quando, a 18 mesi dalla scadenza con la Fiorentina, rifiutò il rinnovo e accettò l’offerta della Juve: contratto di quattro anni e mezzo a 8 milioni netti più bonus. Ora, a dodici mesi dalla scadenza con i bianconeri, il serbo guadagna quasi 2 milioni lordi al mese, ma non vuole rinnovare. Nonostante sia quasi un separato in casa, Tudor lo ha schierato titolare nell'amichevole odierna con l'Under 23 bianconera. E in campo non sono mancate le occasioni di tensione da e verso gli spalti.
Pioggia di fischi—
Al 20' l'episodio che scatena le ire dello stadio. Miretti viene servito in profondità e appoggia per Vlahovic. L'attaccante serbo, tutto solo davanti al portiere, calcia di prima e manda sopra la traversa. Un'occasione divorata dal numero 9 bianconero che viene subissato di fischi da parte dell'Allianz Stadium di Torino.
Al 33' il riscatto di Vlahovic con la conclusione vincente che trafigge Mangiapoco, dopo un ottimo passaggio in profondità di Douglas Luiz, per il 2-0 parziale. Nel celebrare il goal si è poi voltato verso gli spalti con tono di sfida nei confronti dei tifosi.
