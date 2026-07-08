Direttamente dalla presentazione dei palinsesti di La7 il patron del Torino Urbano Cairo ha parlato della possibilità di cedere il club granata. Le sue parole riportate da Sky:
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Torino, Cairo apre alla cessione: “Ci spero, ma nessuno ha fatto offerte”
Il presidente del Torino Urbano Cairo apre alla possibilità di cedere il club granata qualora ci fossero offerte
Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. È un nulla di fatto. L'offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società. Spero che ci sia qualcuno che si candidi. Mi piacerebbe un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso. Lo cederei anche ad altri, ma ad oggi non ho ricevuto offerte vincolanti. Dopo 21 anni è giusto cosi
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