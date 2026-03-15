Pisa-Cagliari, Mina colpisce ancora: Durosinmi lo scalcia e viene espulso

L'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina ha provocato l'espulsione di Durosinmi

Importante scontro salvezza tra Pisa e Cagliari, con i toscani che sono alla disperata ricerca di punti. E infatti la squadra guidata da Oscar Hiljemark parte forte con la rete di Moreo su rigore. La strada però si fa in salita quando, al 37', l'attaccante nerazzurro Rafiu Durosinmi si fa espellere.