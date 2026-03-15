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Pisa-Cagliari, Mina colpisce ancora: Durosinmi lo scalcia e viene espulso

Yerry Mina
L'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina ha provocato l'espulsione di Durosinmi
Redazione VN

Importante scontro salvezza tra Pisa e Cagliari, con i toscani che sono alla disperata ricerca di punti. E infatti la squadra guidata da Oscar Hiljemark parte forte con la rete di Moreo su rigore. La strada però si fa in salita quando, al 37', l'attaccante nerazzurro Rafiu Durosinmi si fa espellere.

Il giocatore del Pisa, marcato da Yerry Mina, scalcia l'ex viola inducendo l'arbitro a tirare fuori il cartellino rosso. E' ormai noto il modo di difendere fisico e provocatorio del giocatore del Cagliari che ha indotto Durosinmi alla reazione.

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