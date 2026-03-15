Importante scontro salvezza tra Pisa e Cagliari, con i toscani che sono alla disperata ricerca di punti. E infatti la squadra guidata da Oscar Hiljemark parte forte con la rete di Moreo su rigore. La strada però si fa in salita quando, al 37', l'attaccante nerazzurro Rafiu Durosinmi si fa espellere.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pisa-Cagliari, Mina colpisce ancora: Durosinmi lo scalcia e viene espulso
altre news
Pisa-Cagliari, Mina colpisce ancora: Durosinmi lo scalcia e viene espulso
L'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina ha provocato l'espulsione di Durosinmi
Il giocatore del Pisa, marcato da Yerry Mina, scalcia l'ex viola inducendo l'arbitro a tirare fuori il cartellino rosso. E' ormai noto il modo di difendere fisico e provocatorio del giocatore del Cagliari che ha indotto Durosinmi alla reazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA