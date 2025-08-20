Moretto: “Bologna, si complica Asllani. Virata su Nicolussi Caviglia”

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle ultime ore il Bologna ha riallacciato i contatti con il Venezia per sondare nuovamente la possibilità del trasferimento in rossoblu di Hans Nicolussi Caviglia. Nessun passo concreto, ma un segnale chiaro di come il giocatore resti un elemento appetibile sul mercato. Una mossa che non lascia indifferente la Fiorentina, che da settimane monitora con attenzione il centrocampista, considerandolo un’opportunità interessante per arricchire il reparto.
Asllani: sempre secondo Moretto, il Bologna non ha ancora raggiunto l'accordo con il giocatore. Ecco spiegata, dunque, la virata di Sartori sull'ex centrocampista della Juventus.
