Il Milan aveva messo nel mirino Pietro Comuzzo come rinforzo per la difesa, ma la trattativa sembra essersi chiusa sul nascere. La Fiorentina, infatti, considera il giovane centrale viola incedibile (LA NOTIZIA), blindandolo in vista della nuova stagione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Milan, sfumato Comuzzo? Di Marzio: “Il nuovo obiettivo gioca nel Genoa”
altre news
Milan, sfumato Comuzzo? Di Marzio: “Il nuovo obiettivo gioca nel Genoa”
Milan, dopo la cessione di Thiaw si cerca un nuovo centrale: le ultime
Sfumato il profilo di Comuzzo, i rossoneri hanno deciso di accelerare su Koni De Winter del Genoa, individuato come sostituto di Malick Thiaw. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il cartellino del belga è valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro, cifra che potrebbe includere bonus o una percentuale sulla futura rivendita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA