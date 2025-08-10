Milan, sfumato Comuzzo? Di Marzio: “Il nuovo obiettivo gioca nel Genoa”

Il Milan aveva messo nel mirino Pietro Comuzzo come rinforzo per la difesa, ma la trattativa sembra essersi chiusa sul nascere. La Fiorentina , infatti, considera il giovane centrale viola incedibile (LA NOTIZIA) , blindandolo in vista della nuova stagione.

Sfumato il profilo di Comuzzo, i rossoneri hanno deciso di accelerare su Koni De Winter del Genoa, individuato come sostituto di Malick Thiaw. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il cartellino del belga è valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro, cifra che potrebbe includere bonus o una percentuale sulla futura rivendita.