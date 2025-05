Milan, scatta la contestazione: “Andatevene via, liberateci da questa agonia”

I tifosi del Milan hanno esibito uno striscione che non lascia spazio a libere interpretazioni: "Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia". Non è il solo segnale che hanno voluto lanciare. "Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando fallimento sicuro", hanno scritto su un altro striscione in riferimento al capitombolo dei giovani rossoneri. E non sono mancati i cori che da mesi risuonano nelle partite del Milan, che sia a San Siro o in trasferta, contro il proprietario Gerry Cardinale: "Cardinale devi vendere, vattene, vattene"; "Cardinale fuori dai c..."; "Ibra, Furlani e Scaroni: vogliamo le dimissioni, non servono le spiegazioni, voi dovete andarvene".