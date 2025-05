FOTO VN – Fiesole, continua la contestazione. Striscione in città: “Fuori le p**le”

Il messaggio verso la società

Un messaggio chiaro, che fotografa la frustrazione di una tifoseria che chiede un progetto concreto e competitivo, all’altezza della passione che da sempre anima Firenze. "Non ho sentito, me l'hanno riferito", ha dichiarato Palladino in conferenza stampa riguardo proprio i reiterati cori della Curva sul suo lavoro e sull'operato da parte della società viola (in particolare quello di Daniele Pradè, direttore sportivo)