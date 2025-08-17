I dirigenti dell’Atalanta, guidati da Ivan Juric, hanno mostrato interesse per Robin Gosens, ex giocatore della Dea, inserendolo nuovamente nei loro piani di mercato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a L’Atalanta incassa il no della Fiorentina per Gosens. E punta un altro esterno
altre news
L’Atalanta incassa il no della Fiorentina per Gosens. E punta un altro esterno
Atalanta su un altro esterno dopo il no per Gosens
La Fiorentina ha però rifiutato la prima offerta da 12 milioni di euro, considerando Gosens incedibile per il ruolo chiave che riveste nel progetto della squadra viola.
Dopo il no della Fiorentina, l’Atalanta avrebbe rivolto l’attenzione su Nicola Zalewski dell’Inter, riscattato dalla Roma a giugno per 6 milioni di euro, lasciando al giocatore la decisione sul proprio futuro. Lo riporta Fabrizio Romano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA