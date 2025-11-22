Il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina:
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Kalulu (conf): “Il rigore su Vlahovic c’era. Brutti i cori contro di lui”
altre news
Kalulu (conf): “Il rigore su Vlahovic c’era. Brutti i cori contro di lui”
Le parole in conferenza stampa del difensore della Juventus, Pierre Kalulu, al termine della partita pareggiata contro la Fiorentina
Partita difficile, abbiamo concesso troppi errori. Dobbiamo ancora conoscere 'per bene i concetti di Spalletti. Cosa mi chiede? Non mi piace parlare di queste cose e fare paragoni con quello che ho passato io. Non voglio dire ca**ate.
Sulla partita e il rigore non dato—
Quando abbiamo un vantaggio su una squadra, dobbiamo pressare più l'avversario. Così lasci sempre la speranza di riaprire la partita. Il mancato rigore? Devo rivedere l'azione, ma in diretta mi sembrava che lo tenesse sulla spalla. Non capisco il fallo fischiato a Vlahovic, si gioca sempre così in area di rigore. Per me era rigore.
Su Vlahovic—
Non era nervoso, ne avevamo parlato anche durante l'intervallo. Quando ti attaccano così fa male a tutti. Sono cose brutte da sentire. Era la sua ex squadra, ci teneva a fare bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA