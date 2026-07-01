Duro attacco dell'agente di Michele Di Gregorio alla Juventus. Carlo Alberto Belloni, attraverso i canali ufficiali della sua agenzia CA Sport Management, tuona contro il club bianconero:
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Juventus, l’agente di Di Gregorio: “Punte impresentabili da 130 mln e poi la colpa è sua”
"La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti, impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente"
20 giocatori nuovi in due stagioni. 3 allenatori in 2 stagioni. 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti, impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds C. Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…
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