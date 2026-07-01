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Juventus, l’agente di Di Gregorio: “Punte impresentabili da 130 mln e poi la colpa è sua”

Juventus, l’agente di Di Gregorio: “Punte impresentabili da 130 mln e poi la colpa è sua” - immagine 1
"La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti, impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente"
Redazione VN

Duro attacco dell'agente di Michele Di Gregorio alla Juventus. Carlo Alberto Belloni, attraverso i canali ufficiali della sua agenzia CA Sport Management, tuona contro il club bianconero:

20 giocatori nuovi in due stagioni. 3 allenatori in 2 stagioni. 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti, impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds C. Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…

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