Nell’amichevole odierna tra Juventus e Juventus Next Gen, interrotta in anticipo a causa della consueta invasione di campo dei tifosi bianconeri, a catalizzare l’attenzione è stato Dusan Vlahovic.
Fischi a Vlahovic, parla Tudor: "Dispiace"
Fischi a Vlahovic, parla Tudor: “Dispiace”
L'allenatore dei bianconeri difende Vlahovic dai fischi
L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, nel primo tempo ha fallito un gol a porta spalancata (IL RACCONTO), scatenando una pioggia di fischi dagli spalti. Il successivo gol del 2-0 firmato dallo stesso serbo non è bastato a placare il dibattito e il clamore mediatico esploso sui social.
A difendere il giocatore è intervenuto il tecnico bianconero Igor Tudor:
“Dispiace per Dusan, perché è sempre un giocatore della Juve che si allena con grande professionalità dal primo giorno.”
