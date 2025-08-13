Fischi a Vlahovic, parla Tudor: “Dispiace”

Nell’amichevole odierna tra Juventus e Juventus Next Gen , interrotta in anticipo a causa della consueta invasione di campo dei tifosi bianconeri, a catalizzare l’attenzione è stato Dusan Vlahovic .

L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, nel primo tempo ha fallito un gol a porta spalancata (IL RACCONTO), scatenando una pioggia di fischi dagli spalti. Il successivo gol del 2-0 firmato dallo stesso serbo non è bastato a placare il dibattito e il clamore mediatico esploso sui social.