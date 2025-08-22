Fabregas invidia Sarri: “Firmerei per tenere la stessa squadra da un anno all’altro”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa del mercato bloccato della Lazio, come di una nota positiva per Sarri

Redazione VN 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 16:48)

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico spagnolo ha parlato proprio del blocco del mercato avuto in questa finestra dalla squadra biancoceleste, descrivendolo come un vero vantaggio per l'allenatore toscano della Lazio. Ecco le sue parole riportate da CalcioComo.it:

"Siamo avanti rispetto all'anno scorso. Tanti acquisti sono già arrivati e questo è un bene. Morata sta bene e può giocare dall'inizio."

Il mercato della Lazio — "Ho un bel ricordo di Sarri al Chelsea, anche se con lui non ho giocato molto. E' una persona onesta e mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti, l'ho sempre ringraziato per questo. La sua impronta di gioco è già chiara nella Lazio. Non fare mercato li ha senza dubbio aiutati, firmerei per poter tenere la stessa squadra da un anno all’altro prima o poi nella mia carriera. Mi aspetto una squadra fortissima e che si conosce molto bene. Non credo sia uno scontro diretto, alla prima giornata non ne esistono".