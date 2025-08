Lazio, la gaffe del Ds: “Sarri, valorizza Ibrahimovic”. Ma non è stato riscattato

Il ds della Lazio Fabiani in un'intervista ha chiesto a Sarri di valorizzare Ibrahimovic che invece non è stato riscattato

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani , è intervenuto a Radio Radio per fare il punto della situazione in casa biancoceleste. Con il mercato bloccato per via dell'indice di liquidità, Sarri dovrà fare di necessità virtù e accontentarsi dei giocatori a disposizione senza nuovi innesti.

Fabiani nell'intervista radiofonica ha fatto il punto del mercato, ma ha commesso una svista notevole visto il suo ruolo. Nel parlare delle capacità di Sarri nel valorizzare i giocatori più giovani, ha menzionato Arijon Ibrahimovic. L'ala offensiva era arrivata in prestito negli ultimi giorni di mercato dello scorso gennaio, vedendo però pochissimo il campo. A fine stagione non è stato riscattato ed è tornato al Bayern Monaco, prima di essere girato nuovamente in prestito all'Heidenheim. I tifosi laziali sui social si sono scatenati e non hanno perdonato l'errore del direttore sportivo biancoceleste.