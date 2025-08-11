Cagliari, visite mediche per Sebastiano Esposito: prezzo finale bassissimo

Alla fine Sebastiano Esposito è del Cagliari: accostato a lungo alla Fiorentina come alternativa a Gudmundsson e sostituto di Beltran, il classe 2002 dell'Inter è stato conteso negli ultimi giorni tra Cagliari e Parma e c'è stato un momento in cui i ducali sembravano averla spuntata, ma sono stati i sardi, forti del deciso gradimento del giocatore, a mantenere l'iniziativa.
Il prezzo finale di Esposito è basso, se consideriamo che circolavano valutazioni vicine ai 10 milioni. Per Sky Sport il Cagliari se lo aggiudica in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 mln. Più il 40% sulla futura rivendita, se superiore ai 4 mln. Ragion per cui il ragazzo, a partire dal giugno del 2026, non sarà più un giocatore dell'Inter.
