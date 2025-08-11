Cagliari, visite mediche per Sebastiano Esposito: prezzo finale bassissimo

Alla fine Sebastiano Esposito è del Cagliari: accostato a lungo alla Fiorentina come alternativa a Gudmundsson e sostituto di Beltran, il classe 2002 dell'Inter è stato conteso negli ultimi giorni tra Cagliari e Parma e c'è stato un momento in cui i ducali sembravano averla spuntata, ma sono stati i sardi, forti del deciso gradimento del giocatore, a mantenere l'iniziativa.