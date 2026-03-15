Succede di tutto in Pisa-Cagliari! Nonostante l'inferiorità numerica il Pisa riesce a portarsi avanti 3-0 sulla squadra di Pisacane, con una storica doppietta di Caracciolo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cagliari, gol e sfottò: Pavoletti mostra la “L” di Livorno ai tifosi del Pisa
altre news
Cagliari, gol e sfottò: Pavoletti mostra la “L” di Livorno ai tifosi del Pisa
Lo sfottò di Leonardo Pavoletti verso i tifosi del Pisa
I rossoblù, però, non si danno per vinti e al 67' Pavoletti riapre la gara. Curiosa l'esultanza del giocatore del Cagliari che, rivolto ai tifosi del Pisa, mostra con la mano la lettera "L" di Livorno. Storica la rivalità tra le due città e tifoserie con Pavoletti originario di Livorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA