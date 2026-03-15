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Cagliari, gol e sfottò: Pavoletti mostra la “L” di Livorno ai tifosi del Pisa

Pavoletti
Lo sfottò di Leonardo Pavoletti verso i tifosi del Pisa
Redazione VN

Succede di tutto in Pisa-Cagliari! Nonostante l'inferiorità numerica il Pisa riesce a portarsi avanti 3-0 sulla squadra di Pisacane, con una storica doppietta di Caracciolo.

I rossoblù, però, non si danno per vinti e al 67' Pavoletti riapre la gara. Curiosa l'esultanza del giocatore del Cagliari che, rivolto ai tifosi del Pisa, mostra con la mano la lettera "L" di Livorno. Storica la rivalità tra le due città e tifoserie con Pavoletti originario di Livorno.

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