Bologna, accelerata per un ex obiettivo viola: intesa vicina con il Tottenham

Continua la ricerca del Bologna sul mercato per un giocatore in grado di sostituire la partenza di Ndoye. Come scrive il Corriere dello Sport, al momento al pista più calda sembrerebbe essere quella per lo spagnolo del Tottenham, Bryan Gil, già vicino ad essere allenatore da Vincenzo Italiano ai tempi della Fiorentina.
Il calciatore, reduce da un prestito al Girona e un intervento al legamento collaterale del ginocchio, ha fatto ritorno a Londra e si prepara per una nuova esperienza.
I rossoblù starebbero lavorando a un accordo con gli Spours sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni, ancora da valutare.
Resta poi da definire la questione ingaggio: lo spagnolo percepisce poco più di 2 milioni annui: cifra elevata per il Bologna, ma non irraggiungibile.
