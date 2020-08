Aggressione al giornalista, denunciati due tifosi della Fiorentina. Proseguono le indagini

Due ultras della Fiorentina sono stati denunciati dopo essere stati identificati dalla Digos, intervenuta nel corso della manifestazione, che non era stata preannunciata alla questura e dunque non era autorizzata, per l’anniversario della fondazione della squadra viola sul Ponte Santa Trinita (IL RACCONTO DEL GIORNALISTA). I due, a quanto pare, sono ritenuti responsabili dell’aggressione a un fotoreporter a cui è stato danneggiato il cellulare. Entrambi sono stati denunciati per violenza privata, danneggiamento del telefono e manifestazione non autorizzata. Denunciato, solo per manifestazione non autorizzata in concorso, anche un altro tifoso di 20 anni. Tutti e tre, da quanto emerso, erano già sottoposti a Daspo e ora saranno avviate le procedure per l’emissione di un ulteriore provvedimento proprio in seguito all’episodio di ieri notte. Intanto vanno avanti gli accertamenti per risalire agli altri partecipanti che hanno preso parte all’evento non autorizzato. Lo riporta Quinewsfirenze.it.

