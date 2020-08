La filosofia di Aquilani. E’ l’uomo giusto da crescere per la Fiorentina

Su La Repubblica Firenze troviamo un’analisi molto approfondita sulla nuova avventura di Alberto Aquilani alla guida della Primavera viola. La chiamata di Iachini in prima squadra, come collaboratore tecnico, è suonata come una promozione e in società tutti ne erano convinti: Alberto è l’uomo giusto da crescere con calma ma anche con prospettiva. Il successo all’esordio in Coppa Italia Primavera ha certificato la bravura di Aquilani nell’aver dato subito una logica, un disegno semplice ma efficace a un gruppo che in buona parte cambierà in vista della prossima stagione col ricambio generazionale imposto dal regolamento. L’avventura in Primavera è solo l’inizio. Il campionato giovanile è ormai diventato un passaggio quasi obbligatorio per chi aspira a diventare allenatore di prime squadre. E chissà che nei pensieri della dirigenza viola, prima o poi, non ci sia proprio Aquilani come soluzione interna da far crescere e poi valorizzare al momento opportuno puntando anche su quel senso di appartenenza come valore aggiunto di una società che sta formando una identità ben precisa.

Parla il tecnico – Aquilani: “Meritiamo la vittoria, sento mio questo ruolo. Grazie a Koffi, non a Beloko…”