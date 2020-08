Aquilani: “Meritiamo questa vittoria, sento mio questo nuovo ruolo. Grazie a Koffi, non a Beloko…”

Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di Sportitalia commentando la vittoria della sua Fiorentina Primavera:

I ragazzi meritano questa vittoria. Ringrazio anche Bigica, se abbiamo giocato questa finale è anche merito suo. Mi sono adattato a questo nuovo ruolo con grande entusiasmo, ho cercato di trasmettere alla squadra le mie idee. Queste partite capitano poche volte in una carriera, vanno sfruttate al massimo. Mi sono catapultato da poco in questo nuovo ruolo ma lo sento mio. Vincere è sempre bello, da calciatore ed anche da tecnico. È stato un anno particolare. Molti calciatori vanno ringraziati perchè non sono in età ma si sono presentati ugualmente per onorare la maglia. Ringrazio Koffi che si è messo a disposizione ed ha dato tutto uscendo con i crampi, a differenza di Beloko che non si è presentato… Koffi adesso andrà a giocare in un’altra squadra e gli auguro il meglio, ma un plauso lo meritano tutti i 2000. Anche Krastev va elogiato, è soltanto un 2003 ma lo abbiamo voluto fortemente con noi. Vedo grandi potenzialità in lui, tecniche e mentali.