Agente Alvarez: “Il Penarol alzò la richiesta e la Fiorentina mollò”

Edgardo ‘El Chino’ Lasalvia, agente di Agustin Alvarez , neo-giocatore del Sassuolo, ha raccontato a Grandhotelcalciomercato qualche retroscena dell'arrivo in Italia dell'attaccante, il quale in passato era andato vicinissimo all'arrivo a Firenze. Da qualche giorno, infatti, la punta uruguaiana si è sottoposta alle visite mediche a Milano dove ha conosciuto Dionisi ed è stato annunciato dal Sassuolo , che lo ha acquistato per una cifra di circa 11-12 milioni dal Penarol.

"Lo volevano club spagnoli, tedeschi, ma sapevamo che il Sassuolo è una società eccellente per crescere, per la città tranquilla con poche pressioni e per lo stile di gioco. E’ una delle squadre che vende meglio i propri giocatori. Agustin era da tempo nel radar del Sassuolo, quando eravamo in trattativa con la Fiorentina ci hanno chiesto informazioni e dopo la fine del mercato di gennaio abbiamo ripreso i contatti. [...] La Fiorentina aveva presentato un’offerta che rispettava le richieste del Penarol importante, poi il Penarol ha chiesto di più ed è saltata la trattativa"