Rocio Rodriguez: “Trattativa per Odriozola tutt’altro che chiusa”

"Secondo me non è finita, la Fiorentina può fare un altro tentativo per riportarlo a Firenze"

Rocio Rodriguez è intervenuta ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare le novità in casa Fiorentina, e, dopo il raffreddarsi della pista che porta a Dodò per la fascia destra, non è mancato un intervento sul suo connazionale Odriozola: