ADL prepara il terreno: “Insigne via? Sarebbe una decisione sua”

Rapporti sempre più freddi tra Insigne e De Laurentiis. Il presidente mette le mani avanti: "Se si è stancato di Napoli..."

Grande protagonista agli Europei con la maglia dell'Italia, Lorenzo Insigne potrebbe davvero lasciare il Napoli. Il capitano ha il contratto in scadenza nel 2022 e le trattative per il rinnovo sono arenate da tempo. Oggi sull'argomento si è espresso così il presidente Aurelio De Laurentiis: "Dipende da lui, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra".