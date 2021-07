Gattuso: “Mai fatto acquistare un assistito di Mendes. Rispetto sempre i ruoli”

L'intervista all'allenatore

Dopo la bufera delle scorse settimane torna a parlare Rino Gattuso e lo fa in un'intervista esclusiva a Repubblica, in edicola questa mattina. In merito alle presunte commissioni per portare a Firenze i giocatori della scuderia Mendes, Gattuso spiega: "Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito a Mendes, nè lui me lo ha imposto. Neanche una volta". Per Rino il superagente portoghese è un amico che gli dà consigli per la carriera, ma allo stesso tempo ci tiene a precisare come il suo desiderio sia quello di avere giocatori forti e funzionali a prescindere da chi sia il loro agente: "Io rispetto sempre i ruoli: il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti". Infine su Commisso, l'ex Napoli dribla ogni possibile domanda spiegando come di questo tema non possa parlare. Anche perchè di fatto, puntualizza, i due non si sono mai incontrati di persona. Leggi l'intervento del Presidente viola, degli scorsi giorni, in merito a questa vicenda