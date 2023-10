Adani condanna Milenkovic: “Ha fatto una cagata clamorosa”

Nel corso della puntata della Bobo Tv di ieri sera, durante la partita tra Lazio e Fiorentina, Daniele Adani ha commentato in presa diretta l'episodio del rigore assegnato alla Lazio al 94'. L'ex difensore della Fiorentina è stato molto severo nel commentare l'errore di Milenkovic. Anche se il suo discorso è partito da Vecino: "Guarda caso… chi c’è in area a colpire di testa? Vecino, hombre uruguagio, charrua, incredibile" ha detto Adani, che poi ha aggiunto. "Milenkovic ha fatto una cagata clamorosa. Se tu allarghi il braccio mentre la palla sta arrivando in area, non puoi più farlo, è rigore netto".